Intrum Italy e Immobiliare.it firmano una partnership

La partnership tra Intrum Italy e Immobiliare.it.

Intrum Italy si allea a Immobiliare.it. La società partecipata da Intesa Sanpaolo (49%) e Intrum Group (51%) (l'operatore europeo nei Credit Services presente in 24 Paesi con oltre 10.000 dipendenti) ha siglato un accordo con il portale immobiliare italiano per assicurarsi visibilità sul mercato, grazie alla pubblicazione degli annunci sulla piattaforma.

La collaborazione inizia da un portafoglio di circa 3.000 immobili, di cui una parte composta da asset di proprietà (immobili residenziali, uffici, capannoni e hotel), e un’altra costituita da immobili in asta, che rappresentano il sottostante immobiliare di crediti inesigibili gestiti o di proprietà di Intrum Italy.

Grazie all’accordo, Immobiliare.it apre le porte del mercato agli immobili della società, garantendo il miglior posizionamento dei suoi annunci e fornendo ad Intrum Italy supporto alle operations per facilitare e velocizzare i processi di vendita. Il portale infatti metterà in contatto la domanda degli utenti con il network di agenti che collaborano con Intrum Italy su tutto il territorio nazionale. A questo si aggiungono una serie di servizi legati all’analisi dei dati di traffico, che mettono a disposizione di Intrum Italy insight di mercato unici a supporto dei processi decisionali interni.

"L’accordo con Immobiliare.it ci consente di ottimizzare il processo di recupero del credito, riducendo i tempi e massimizzando gli incassi", ha dichiarato Carlo Balbiani, Head of Transaction Management Real Estate di Intrum Italy. "Nella partnership è incluso anche l’utilizzo del gestionale Getrix, software di proprietà di Immobiliare.it: questo ci consente, da un lato, di garantire alle agenzie del nostro network l’utilizzo di uno strumento che facilita e ottimizza il loro lavoro; dall’altro, permette a noi di avere un unico sistema di monitoraggio delle attività effettuate dai professionisti sul territorio. Tutto ciò rappresenta un vantaggio anche per gli investitori, che sono costantemente aggiornati sull’andamento e i risultati delle attività, oltre che sulle risposte del mercato su ogni singolo immobile, individuando così le best practices da estendere a tutto il portafoglio. Non escludiamo in futuro di allargare la partnership ad altri fronti".

"Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a raggiungere questo accordo con Intrum Italy, uno dei principali servicer presenti sul mercato", ha dichiarato Antonio Intini, Chief Business Development Officer di Immobiliare.it. "Si tratta di una partnership strutturata su più livelli ed estremamente performante: il modello infatti è scalabile e facilmente estendibile a portafogli immobiliari sempre più ampi. Abbiamo messo a disposizione non solo il nostro know-how tecnologico, ma anche tutta l’enorme mole di dati a nostra disposizione e la relativa analisi, ambito su cui punteremo in futuro per estendere ulteriormente la collaborazione".