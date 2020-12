Inwit, Tim perfeziona la cessione a Canson del residuo 1,8%

Tim ha perfezionato la cessione dell'1,8% circa del capitale di Inwit, per un controvalore di circa 161 milioni di euro, a fronte dell'esercizio di opzione di acquisto da parte del veicolo costituito da Canson Capital Partners (Guernsey) Limited, come da precedenti comunicazioni in data 24 giugno e 2 ottobre.

Tim cede cosi' integralmente la propria residua partecipazione diretta in Inwit, continuando ad esercitare il co-controllo di Inwit, insieme a Vodafone, attraverso Daphne 3, holding di cui possiede il 51% e che detiene il 30,2% di Inwit.