Ion, Pignataro fa incetta di utili: profitti raddoppiati a 61mln nel 2023

Boom di utili per Ion, l’azienda di dati finanziari di Andrea Pignataro

Andrea Pignataro sta ottenendo notevoli successi nel settore finanziario, sfidando il gigante americano Bloomberg. Attraverso la sua holding in Lussemburgo, Bessel Capital, Pignataro ha visto i profitti raddoppiare nel 2023, passando da 30 a oltre 61 milioni di euro. Come riportato dal Corriere della Sera, questo risultato è stato reso possibile dai generosi dividendi provenienti dalle aziende controllate e partecipate, che hanno seguito una complessa struttura societaria fino ad arrivare alla cassaforte del Granducato.

L'impero finanziario di Pignataro è però altamente frammentato, con diverse entità autonome anche dal punto di vista del debito, stimato tra i 10 e i 16 miliardi di euro secondo fonti bancarie. Sotto Bessel si trova un'altra importante entità lussemburghese, Itt, che ha registrato profitti per 31 milioni di euro l'anno scorso. Itt, a sua volta, controlla la Ion Corporation, un conglomerato con sede in Irlanda valutato da Pignataro a circa 20 miliardi di euro di patrimonio netto. Ion coordina cinque piattaforme societarie che servono clienti di rilievo come Amazon, Microsoft e il 30% delle banche centrali mondiali.

Il network di Ion e Pignataro ha profonde radici anche in Italia. L'imprenditore emiliano ha investito nel paese 5,7 miliardi di euro negli ultimi tre anni, acquisendo aziende nel settore del software, dei dati, dell'analisi e partecipazioni significative in banche e fondi d'investimento. Nel portafoglio di Ion figurano informazioni commerciali di Cerved, software bancari di Cedacri, servizi immobiliari e di gestione del credito di Prelios, e una quota del 10% nel fondo Fsi. Il gruppo è inoltre diventato azionista di Monte dei Paschi di Siena e Illimity, e proprietario della Cassa di Risparmio di Volterra. Personalmente, Pignataro possiede numerosi immobili in Italia ed è socio di maggioranza dell'azienda di abbigliamento sportivo Macron, sponsor tecnico del Bologna Calcio.