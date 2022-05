Isee, svolta storica: dichiarazioni non più gratis. Ecco da quando

Isee, le dichiarazioni sono necessarie per l'accesso ad una serie di prestazioni sociali, a partire dal reddito di cittadinanza

Svolta storica in arrivo: l'Isee, l'indicatore che tiene conto dei redditi delle famiglie ma anche del patrimonio, non sarà più gratis. Il rischio concreto si materializzerebbe a ridosso della scadenza per dare domanda per l'assegno unico e universale e nel giorno in cui l'Inps ha dato il via libera alla presentazione della precompilata per il 730. Uno scossone quindi in piena stagione delle dichiarazioni dei redditi. Il cambio potrà infatti avvenire a partire da giugno.

L'allarme, riportato dal Messaggero, arriva direttamente dai Caf, i centri di assistenza fiscale che si occupano anche di questa incombenza per conto delle famiglie italiane. Le dichiarazioni Isee sono necessarie per l'accesso ad una serie di prestazioni sociali, a partire dal reddito di cittadinanza, per le tariffe agevolate di asili nido, mense scolastiche e università ma anche per una serie di bonus entrati in vigore negli ultimi tempi.