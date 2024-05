Istat, è record di occupati, il tasso sale 62%: aumentano i contratti stabili

Istat, a marzo tasso di occupazione al 62,1%: è record

Il lavoro cresce ancora. A marzo il tasso di occupazione raggiunge il 62,1% e segna un nuovo record: sono 23 milioni 849mila le persone con un posto in Italia. Aumentano soprattutto i dipendenti a tempo inderminato e risalgono anche gli autonomi. Allo stesso tempo scende la disoccupazione, che tocca il 7,2%.

I dati dell'Istat confermano un trend positivo per il mercato del lavoro, salutati con soddisfazione da governo e maggioranza, che rivendicano le politiche messe in campo e "lo stop all'assistenzialismo". E proprio sul lavoro sono in arrivo nuovi incentivi rivolti in particolare a giovani, donne e Sud: i bonus, che prevedono lo sgravio contributivo del 100% per due anni, partiranno per le assunzioni a tempo indeterminato fatte dall'1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Queste misure valgono 2,8 miliardi, sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. L'obiettivo, rimarca, è quello di promuovere "lavoro buono e di qualità" e di migliorare ulteriormente: "Siamo incoraggiati" dai risultati, ma "non ci accontentiamo", assicura, "e continueremo con le politiche attive" per il lavoro.

Gli ultimi dati Istat indicano a marzo una crescita di 70mila occupati rispetto a febbraio. E rispetto a marzo 2023 il numero è superiore di 425mila unità: risultato dell'incremento di 559mila dipendenti permanenti e di 46mila autonomi, a fronte della diminuzione di 180mila dipendenti a termine. Nel complesso i lavoratori dipendenti raggiungono i 18 milioni 793mila, gli autonomi quota 5 milioni 56mila. Positivo anche il primo trimestre 2024: nel confronto con il quarto trimestre 2023, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,2%, per un totale di 56mila occupati.

Tornando ai dati di marzo, l'aumento dell'occupazione risulta trasversale: coinvolge sia gli uomini sia le donne e tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa. Ma sebbene si registri un maggior numero di lavoratrici (sono oltre 10 milioni) la strada da fare resta ancora tanta: a marzo il tasso di occupazione per le donne sale al 53% e per gli uomini al 71,1%, ai livelli massimi. Ma la forbice rimane ampia e il livello distante dalla media europea. Il mercato del lavoro italiano "continua a mostrare innegabili segnali di vivacità", commenta l'Ufficio studi di Confcommercio, sostenendo che l'attuale fase espansiva è importante "sia per valori assoluti sia per velocità": da gennaio del 2021 le persone occupate sono aumentate di oltre 1,7 milioni.

Ma segnalando anche "le criticità" che riguardano proprio la partecipazione delle donne e i lavoratori autonomi che "al di là di episodici miglioramenti, stentano a ritrovare un sicuro percorso di sviluppo". Tra i sindacati la Cisl sottolinea positivamente la crescita dell'occupazione e le ultime misure approvate dal governo, alla vigilia del primo maggio, per favorire le assunzioni ma rimarca la necessità di intervenire maggiormente sul lavoro di donne e giovani con "incentivi più mirati". Il problema "assai più del lavoro precario - rimarca -, è che spesso giovani e donne neppure cercano lavoro". A marzo scende anche il tasso di disoccupazione giovanile che arriva al 20,1%; mentre in generale il tasso di inattività resta stabile al 33%. E' sui giovani che "rimane una nota di preoccupazione in un quadro in generale positivo" e "incoraggiante", commenta l'Ugl, che chiede per questo di continuare a investire sulle politiche attive e sulla formazione. Tutti i sindacati insistono sulla sicurezza: un nuovo tavolo al ministero del Lavoro è fissato per martedì 7 maggio

