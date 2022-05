Ita, da lunedì stop alle offerte: in tre si contendono la compagnia

Ita, offerte fino a lunedì 23 maggio

Manca una settimana alla conclusione della prima parte della procedura per la privatizzazione di Ita. Il 23 maggio, infatti, si chiuderà la possibilità di presentare le offerte vincolanti per rilevare l’ex-Alitalia. Chi la spunterà? Al momento sul tavolo del governo ci sono tre offerte. La prima è quella della cordata guidata da Msc con la partecipazione di Lufthansa come partner industriale. Secondo indiscrezioni, la cifra presentata dovrebbe essere compresa tra 1,3 e 1,5 miliardi. La seconda è quella di Certares, che può “triangolare” con Delta, Air France e Klm. In questo caso si parla di circa 650 milioni di euro. Infine c’è Indigo Partners, una società di private equity che ha nel suo portafoglio WizzAir. In questo caso i dettagli economici non sono stati resi noti, ma pare che i vertici del Tesoro siano stati particolarmente soddisfatti.

I prossimi passi

Fonti vicino a Ita riferiscono che probabilmente sarà necessario quasi tutto il mese di giugno per l’analisi delle offerte e la decisione del vincitore. Sembra confermato, tra l’altro, che fino ad allora non vi saranno comunicazioni da parte della società. I criteri per la selezione del vincitore saranno sostanzialmente due: il primo la valutazione economica della società; il secondo la prospettiva industriale. Questo per mettere al riparo un asset comunque strategico per il paese da eventuali tentativi di speculazione finanziaria. Il Ministero dell’Economia manterrà una quota non di controllo, per garantire la possibilità di indirizzare correttamente le scelte dei nuovi compratori. La data room, comunque, è ormai prossimo alla chiusura.





