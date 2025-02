Ita decolla nella famiglia Lufthansa, Spohr: "Affare più grande di sempre, guadagnare da subito grazie alle sinergie"

Ita-Lufthansa, al via l'integrazione dei programmi punti e terminal

Con effetto immediato, i 36 milioni di membri di Miles & More potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di membri del programma frequent flyer di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. È uno dei primi effetti dell'ingresso di Ita nel gruppo Lufthansa, i dettagli dell'operazione sono stati illustrati oggi dai vertici delle due compagnie a Fiumicino.

Con l'inizio del prossimo programma voli estivi, Ita Airways si sposterà nei terminal delle compagnie aeree Lufthansa, al Terminal 1 di Francoforte e al Terminal 2 di Monaco. Questo ridurrà significativamente i tempi di trasferimento dei passeggeri. In tutti gli altri hub del gruppo, così come a Roma-Fiumicino e Milano-Linate, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa offrono già i loro voli nelle stesse aree terminal di Ita Airways.

A partire dal 30 marzo, i passeggeri di Ita Airways potranno anche visitare e utilizzare le circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa e dei suoi partner durante i loro viaggi. Le lounge di Ita Airways saranno anche aperte ai passeggeri del Gruppo Lufthansa da questa data.

Con l'inizio del programma voli estivi, oltre 100 collegamenti aerei condivideranno inizialmente i loro numeri di volo e potranno così essere combinati più facilmente. Questi codeshare consentono di combinare voli di compagnie diverse del gruppo in un'unica prenotazione. Una volta implementato, questo codeshare permetterà ai passeggeri di Ita Airways di accedere a oltre 250 destinazioni del Gruppo Lufthansa. Per i passeggeri delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, l'offerta sarà ampliata per includere i voli nazionali di Ita Airways per Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Tutti i collegamenti in codeshare saranno prenotabili dal 25 febbraio tramite tutti i canali di vendita globali.

Ita-Lufthansa, Spohr: "Ingresso in Star Alliance da prossimo anno"

Ita Airways uscirà dall'alleanza Sky Team per entrare in Star Alliance, di cui fa parte anche Lufthansa, a partire dall'inizio del prossimo anno. Lo ha reso noto l'ad di Lufthansa, Carsten Spohr, nel corso di una conferenza stampa comune con i vertici di Ita nel quartier generale della compagnia a Fiumicino.

Ita-Lufthansa: Spohr, trattativa difficile, mantenuta parola

"Anche il governo italiano, che dobbiamo ringraziare, pensa che Lufthansa sia la casa migliore per Ita Airways, c'è stata una trattativa difficile ma tutti e due abbiamo sempre mantenuto la parola data". Lo ha detto l'ad di Lufthansa Carsten Spohr nel corso di una conferenza stampa comune con i vertici di Ita nel quartier generale della compagnia a Fiumicino.



Ita-Lufthansa: Eberhart, no impatto sui prezzi, li fa il mercato

"La policy dei prezzi segue il mercato. L'ingresso di Ita nel gruppo Lufthansa non ha impatto sui prezzi. Noi non ci attendiamo impatti sui prezzi". Lo ha detto l'ad di Ita Airways, Joerg Eberhart, nel corso di una conferenza stampa con i vertici di Lufthansa nel quartier generale della compagnia a Fiumcino.

Ita-Lufthansa: Eberhart, Alitalia? Marchio valore, idea usarlo

"Ita possiede il marchio Alitalia, comprato dai commissari, pensiamo che abbia un valore alto e del potenziale. Prima di considerare come e quando riavviarlo vorremmo avere uno stato stabile per l'azienda Ita. Così potremmo rilanciare il marchio in modo migliore. L'idea di usufruire del potenziale del marchio c'è vediamo come andrà in questi mesi". Lo ha detto l'ad di Ita Airways, Joerg Eberhart, nel corso di una conferenza stampa con i vertici di Lufthansa nel quartier generale della compagnia a Fiumcino.

Ita-Lufthansa: Spohr, guadagnare da subito grazie a sinergie

"L'ingresso di Ita Airways ha molta importanza per noi, è un impegno per un bellissimo paese e l'economia italiana che sta crescendo. Abbiamo anche un impegno per Roma, che diventa il sesto hub del gruppo, e per Milano che per noi è molto importante. Vogliamo guadagnare con Ita, iniziando dal primo anno con le sinergie". Lo ha detto l'ad di Lufthansa Carsten Spohr nel corso di una conferenza stampa nel quartier generale di Ita a Fiumicino.

Ita-Lufthansa: Spohr, affare più grande di altre acquisizioni

"Questo affare sarà più grande rispetto alle altre acquisizioni fatte finora dal nostro gruppo. Non solo i clienti di Ita, ma tutti quelli del gruppo, avranno dei vantaggi da quello che andremo a fare nei prossimi mesi". Lo ha detto l'ad di Lufthansa Carsten Spohr nel corso di una conferenza stampa comune con i vertici di Ita nel quartier generale della compagnia a Fiumicino.

Ita-Lufthansa: Pappalardo, non perderemo nostra identità

"E' un momento molto importante per la compagnia, entrare nel gruppo Lufthansa apre nuovi scenari. Ci tengo a dire che non perderemo la nostra identità, Ita continuerà a rappresentare in giro per il mondo il meglio dell'Italia". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo nel corso di una conferenza congiunta con il vertice di Lufthansa all'aeroporto Leonardo da Vinci.



"La compagnia gode di ottima salute - ha aggiunto - conta una flotta di 99 aeromobili, tutto questo è stato possibile grazie al nostro personale. Dietro ogni strategia, grande o piccola, ci sono sempre le persone. Dobbiamo essere orgogliosi di prendere in mano una macchina così complessa. Un grazie doveroso al mio predecessore Antonino Turicchi, perché ha fatto un lavoro straordinario". Pappalardo ha sottolineato: "Vogliamo ringraziare anche i sindacati, abbiamo iniziato da subito un confronto collaborativo, siamo convinti che il lavoro che faremo insieme sarà prezioso per l'azienda".