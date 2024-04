Ita-Lufthansa, addio a 22 voli da Linate e intesa con EasyJet per l'Europa

Ita-Lufthansa, così arriva l'ok alle nozze: rinuncia a 22 slot a Linate e intesa con EasyJet

"C'è ancora qualcosa da limare, vediamo. D'altronde gli arbitri sono loro, noi giochiamo la partita, vediamo". Così il ministro Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento politico presso la sede della Lega a Varese commenta l'incontro con Margrethe Vestagher, vicepresidente della Commissione europea, che si è svolto a Bruxelles in vista delle nozze tra Ita e Lufthansa.

Nozze su cui arrivano maggiori dettagli oggi sul Corriere della Sera, secondo cui "Lufthansa e Ita Airways propongono di sacrificare 11 coppie di slot al giorno che detengono all’aeroporto di Milano Linate — pari a 22 voli, in entrambe le direzioni — nell’ambito del pacchetto di «rimedi» richiesti dall’Antitrust Ue per dare il via libera" all'accordo.

Sempre secondo il Corriere della Sera, "le due società sarebbero inoltre in trattative «avanzate» con easyJet, individuata come «remedy taker», cioè il soggetto che dovrà subentrare laddove, secondo l’Ue, i due promessi sposi diventerebbero monopolisti".

"Non è un segreto che vorremmo gli slot che Ita e Lufthansa dovranno cedere e ci aspettiamo di riceverne diversi», ha confidato di recente al Corriere Johan Lundgren, ceo di easyJet. L’auspicio del manager «è che siano un numero sufficiente da farci aprire la base a Linate: l’aeroporto si incastra perfettamente con i nostri piani".