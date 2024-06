Ita-Lufthansa, Spohr: "Realistico arrivare ad una soluzione questa settimana"

Ita Airways-Lufthansa, il ceo Spohr: "Soluzione in arrivo, siamo nella fase finale"

In occasione di un recente evento svoltosi a Dubai, Carsten Spohr, l'amministratore delegato della compagnia aerea tedesca Lufthansa, ha condiviso alcune previsioni importanti legate al futuro aereo di Ita Airways. Sul dossier “è realistico arrivare ad una soluzione questa settimana”, riferisce l'AD compagnia tedesca, Carsten Spohr, mostrandosi ottimista in vista della decisione di Bruxelles sull’accordo tra i due vettori.

Parlando ai giornalisti a Dubai, dove è in corso l’assemblea annuale della Iata, Spohr ha detto che mira a ottenere “qualche indicazione questa settimana”. “Siamo in una fase molto costruttiva del dialogo e per questo la considererò la fase finale di un processo di dialogo costruttivo”, ha aggiunto.

Solamente la scorsa settimana, l'attuale governo italiano ha proceduto a depositare alla Commissione Europea tutte le risposte ai quesiti sollevati dall'organismo europeo, in un'ottica di chiarimento e di accelerazione del processo di revisione. Interessante notare come non siano emersi ulteriori ostacoli o richieste di posticipazione nella decisione, un segnale che potrebbe suggerire un esito relativamente rapido della vicenda.