Ita, revocato lo sciopero del 28 febbraio. Firmato l'accordo sugli stipendi

Ita, è stato revocato lo sciopero del 28 febbraio. È stato firmato l'accordo sull'aumento degli stipendi al personale

Secondo quanto si apprende dalle fonti sindacali, è stato firmato l'accordo sugli aumenti retributivi del personale di Ita Airways e di conseguenza lo sciopero previsto per il 28 febbraio è stato revocato. Da aprile scatteranno gli incrementi per allinearsi sui valori del Ccnl del trasporto aereo.

Si chiude così la vertenza aperta dai sindacati e dalle associazioni professionali per superare in anticipo rispetto alla scadenza gli assetti retributivi definiti a livello di start up dal contratto firmato il 2 dicembre 2021 con scadenza al 2025, attraverso l’adozione delle tabelle retributive del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione vettori.

Da aprile scattano gli aumenti per 3.600 dipendenti Ita Airways

Come si legge su Il Sole 24 ore, il preaccordo raggiunto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Uglta, Anpac, Anpav e Anp con l’ad, Fabio Lazzerini prevede l’aumento del 38% delle retribuzioni dei piloti e del 23% per gli assistenti di volo a partire dai 15 mesi dall’assunzione, con decorrenza dal 2 dicembre 2021: per i 3.600 dipendenti assunti tra ottobre e dicembre 2021, dunque gli aumenti scattano da aprile.

Per le 1.200 nuove assunzioni previste nel 2023, gli aumenti scatteranno dopo 15 mesi dalla firma del contratto di lavoro. È previsto anche un incremento della diaria sui voli internazionali da 46 a 51 euro. Inoltre, per il personale di terra si prevede un adeguamento retributivo del 15% in due tranche, insieme all’erogazione di 458 euro per il welfare nel quarto trimestre. Stime di esperti calcolano in 60-70 milioni il costo annuo a regime degli aumenti, ma quest’anno decorrendo da aprile gli aumenti costeranno poco più della metà.

Per tutto il personale dipendente da Ita è stato convenuto un Premio di risultato che verrà erogato a fronte di un eventuale raggiungimento di obiettivi di qualità e produttività.