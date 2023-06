Ita, spese pazze di Altavilla e pressioni su Meloni per favorire Lufthansa

Ita, guerra tra i vecchi vertici aziendali. Tra veline per il governo e mail

La guerra interna in Ita Airways tra i vertici aziendali continua. Mentre si cerca di chiudere l'accordo definitivo per il passaggio della ex compagnia di bandiera ai tedeschi di Lufthansa, emergono dettagli sui tentativi di influenzare la trattativa coinvolgendo il governo e il dettaglio delle spese pazze dell'ex presidente Altavilla, a carico della società.

La trasmissione di Rai Tre Report - si legge su La Verità - squarcia il velo sulle ultime mosse dell’ex presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, poco prima di essere silurato dall’azionista, il Tesoro. La trasmissione di Ra3 condotta da Sigfrido Ranucci mette sotto i riflettori sia le manovre di Altavilla per screditare l’amministratore delegato Fabio Lazzerini sia alcune consulenze elargite dall’ex presidente di Ita nonché ex top manager del gruppo Fiat.

Spunta un testo di una mail già pronta da spedire che sarà mostrata in trasmissione. Si tratterebbe di una mail preparata da Altavilla. A chi dovesse essere recapitata non è chiaro. Emergono inoltre presunte veline destinate a Palazzo Chigi per favorire attraverso giochi di potere il passaggio della compagnia ai tedeschi di Lufthansa.