Italgas, piano strategico da 7,9 mld. Focus su transizione green e digitale

Italgas presenta il piano strategico 2023-2029. Pronti 7,8 mld per investimenti

Il piano Italgas 2023-2029 prevede "investimenti complessivi per 7,8 miliardi di euro principalmente dedicati agli interventi per lo sviluppo di asset e attività di distribuzione del gas in Italia e in Grecia, alle attività di efficienza energetica e allo sviluppo nel settore idrico. In questo settore, dopo gli accordi di acquisizione degli asset di Veolia recentemente annunciati, il Gruppo si aspetta di cogliere ulteriori opportunità di crescita".

Il contesto continua a essere fortemente condizionato dagli effetti della guerra in Ucraina; l’Ue con il REPowerEU ha tracciato un percorso – volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione delle fonti, sicurezza energetica, decarbonizzazione dei consumi e competitività economica delle imprese – che fa leva su gas rinnovabili (biometano e idrogeno) ed efficienza energetica. In particolare, biometano e idrogeno sono le fonti che al 2030 dovranno sostituire circa il 50% della quota di gas naturale d’importazione russa in UE (circa 70 dei 155 miliardi di metri cubi del 2021).