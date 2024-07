Italia, autogol sul 5G: andiamo lentissimi. Ostruzionismo degli ambientalisti

Rete 5G, Italia intrappolata tra burocrazia e regole sulle Arpa

L'Italia sul 5G, la rete ultraveloce, va dieci volte più lenta rispetto ai limiti stabiliti dall'Europa, il problema è dovuto anche all'ostruzionismo. Diverse Arpa (le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) - riporta Il Sole 24 Ore - non stanno "vidimando" le comunicazioni degli operatori che chiedono l’aumento di potenza. In assenza dell’atteso decreto attuativo del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), si va avanti con una procedura in deroga, gravata però da incertezze interpretative che stanno avendo l’effetto opposto a quello sperato da governo e Parlamento, ovvero servire un assist alle Telco impegnate, anche con fondi Pnrr, nella copertura del 5G.

Altro che "salva antenne", il pacchetto normativo per accelerare l’installazione delle reti 5G attraverso l’innalzamento dei limiti elettromagnetici - prosegue Il Sole - si sta rivelando un boomerang. L’effetto è stato quello di scavalcare le Arpa, che con la vecchia normativa non dovevano solo “vidimare” ma istruire un vero e proprio procedimento, incassando un diritto di circa 200 euro a pratica. Di qui il perverso effetto di stallo, almeno per alcuni degli uffici interessati. Ma non è tutto. Gli operatori, infatti, contestano l’inadeguatezza delle Faq del Mimit che avrebbero dovuto fare chiarezza in merito all’astruso calcolo previsto dal nuovo Codice delle comunicazioni.