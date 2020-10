Italia: crescono i miliardari, più ricchi del 31% dopo lockdown

I miliardari in Italia sono 40 (rispetto ai 36 dell’anno scorso, dati aggiornati a luglio 2020), di cui il 67% sono uomini e il restante 33% donne. Lo spiega studio annuale Billionaires Insights, dal titolo “Riding the storm”. Ma, soprattutto, se nel 2019 il totale della ricchezza dei ‘Tycoon’ nazionali era diminuito del 12% nel 2019, a 125,6 miliardi di dollari americani, in poche settimane - tra aprile e luglio 2020 - i loro patrimoni hanno compiuto un balzo del 31%, a 165,0 miliardi di dollari.

Nonostante l’incremento numerico degli ultimi mesi, su un orizzonte di 5 anni, il tasso di crescita dei miliardari italiani risulta negativo (nel 2015 erano 43). Peraltro, alla fine di luglio 2020 i "self made man" rappresentavano il 49% del totale dei miliardari italiani, rispecchiando la vivacità di una classe imprenditoriale di impronta ‘familiare’. A trainare la crescita dei miliardari italiani - in sintonia con quanto avvenuto a livello globale - sono stati i settori Consumer&Retail, Industrial e Financial Services.

Tornando ai super ricchi italiani, il primo è Giovanni Ferrero con un patrimonio stimato a 32,8 miliardi (al 29°posto per i primi 500 al mondo), davanti a Leonardo del Vecchio fondatore di EssilorLuxottica, con un patrimonio stimato di 20 miliardi (58° al mondo). Poi Paolo Rocca, a.d. del gruppo Techint con un patrimonio attorno agli 8 miliardi di dollari e Silvio Berlusconi, al 278° posto della classifica, la sua ricchezza è stimata a poco più di 7 miliardi. La top-5 è chiusa da Giorgio Armani che si trova al 323° posto con un patrimonio personale di 6,2 miliardi.