Italia, i "Paperoni" sempre più ricchi: private banking oltre quota 1.100 mld

Il settore del private banking in Italia ha raggiunto un patrimonio di 1.100 miliardi di euro, secondo i dati forniti dall'Ufficio Studi di Aipb, un'associazione guidata da Andrea Rapini (Banca Generali), relativi alla fine del 2023. Complessivamente, gli investimenti nel settore sono cresciuti del 4,7% trimestrale e dell'11,2% rispetto al 2022, grazie a una raccolta di 37 miliardi di euro e alla crescita del mercato azionario del 6%. Come nel caso delle reti di consulenza, gli investitori del private banking hanno preferito gli investimenti diretti, con un aumento annuale del 38%: in particolare, titoli di stato e obbligazioni sono cresciuti del 68% (anche grazie alla seconda emissione di Btp Valore), mentre le azioni sono aumentate del 17%. Lo scrive Mf.

Tuttavia, i fondi di investimento e le gestioni patrimoniali hanno registrato una crescita positiva, ma meno significativa, del 7,7%. Tutto ciò si è verificato in un contesto economico e finanziario che ha superato le previsioni, specialmente negli Stati Uniti, che hanno registrato una crescita del 2,4% rispetto alla stima dell'0,9%. L'inflazione in Europa è scesa al 2,9%, mentre le banche centrali hanno mantenuto stabili i tassi di interesse al 4,5% per la BCE e al 5,5% per la Fed USA. Queste condizioni hanno favorito sia il mercato azionario, beneficiando delle aspettative di crescita, sia il reddito fisso, basandosi sulle previsioni di riduzione dei tassi di interesse nel breve periodo. "Nel 2023, l'industria del private banking ha consolidato la sua crescita", ha commentato Ragaini. "È un risultato positivo che conferma l'apprezzamento della clientela per un modello di consulenza professionale che guida le famiglie verso scelte consapevoli e coerenti con gli obiettivi a breve e lungo termine".