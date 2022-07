Italia, raddoppia il costo dell’energia. Giorgetti: “Proroga sconto benzina"

Italia, raddoppia il costo dell’energia

La fattura energetica italiana (quello che il paese pagherà per avere energia) nel 2022 toccherà livelli record a 90 miliardi di euro, in aumento del 93%. È la stima di Unem secondo cui l'impennata è dovuta soprattutto all'aumento dei prezzi del gas per il quale l'Italia pagherà quest'anno 40,8 miliardi di euro dai 19,3 miliardi del 2021. "Le criticità del periodo - ha dichiarato il presidente Unem, Claudio Spinaci - si stanno riflettendo anche a livello nazionale, a partire dalla fattura energetica che quest'anno dovrebbe ammontare a 90 miliardi di euro, quasi il doppio di quella dello scorso anno e dei picchi del 2011-2012. Ciò è dovuto in larga parte al forte incremento dei costi del gas. Il gas naturale, prima fonte energetica in Italia dal 2016, da settembre dello scorso anno lo è diventata anche in termini di esborso, superando la fattura petrolifera che storicamente costituiva invece la componente più rilevante".

Giorgetti: “Pronto nuovo sconto sui carburanti”

"Le attuali quotazioni del petrolio e del carburante sono a livelli insostenibili per tutte le categorie di consumatori. Il Governo è intervenuto prevedendo uno sconto sui carburanti che continuerà ad essere applicato almeno fino all'8 luglio" e "stiamo valutando una ulteriore proroga dello sconto perché la dinamica del prezzo del carburante e' ancora, ahimè, crescente". Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti intervenendo con un messaggio all'assemblea annuale dell'Unem.