Italmobiliare, Pesenti perfeziona l'acquisto del 60% di Callmewine.com

Italmobiliare ha perfezionato l'acquisizione (tramite una societa' veicolo) di una partecipazione rappresentativa del 60% del capitale della societa' titolare di Callmewine.com. L'investimento, spiega una nota, e' pari a circa 13 milioni di euro e ha l'obiettivo di supportare nell'arco dei prossimi anni il piano di sviluppo della piattaforma www.callmewine.com, che si e' affermata come una delle realta' leader in Italia nell'e-commerce di vini e distillati con grandi opportunita' di crescita grazie alla combinazione di competenze digitali e ampia conoscenza delle eccellenze italiane nel settore del vino.

Dal 2017 ad oggi Italmobiliare ha realizzato investimenti in Tecnica, Caffe' Borbone, Iseo, Autogas, Capitelli, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Casa della Salute, costruendo un diversificato portafoglio di partecipazioni in eccellenze del Made in Italy. Vitale&Co ha agito in qualita' di advisor in questa transazione, Long Term Partners e Pedersoli Studio Legale hanno assistito Italmobiliare sugli aspetti rispettivamente di business e legali, Alonzo Committeri & Partners per la due diligence fiscale, mentre LCA Studio Legale ha assistito i soci di Callmewine.