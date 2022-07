Iveco, nuova linea produttiva a Foggia: previste 1.000 assunzioni al 2026

Iveco, nuova linea di produzione a Foggia

"L’obiettivo è noto, tornare a produrre in Italia autobus Iveco, basati su tecnologie di ultima generazione a basse e zero emissioni. Il nostro investimento si propone così di sostenere la transizione energetica nazionale nel settore del trasporto delle persone". Lo ha annunciato Domenico Nucera, president Bus Business Unit di Iveco Group, intervenendo ai Beyond Iveco Group Days. Dunque l'azienda, quotata in borsa dallo scorso 3 gennaio dopo lo spin-off da Cnh industrial, è pronta a tornare pesantemente in Italia.

"I futuri autobus saranno assemblati a Foggia, dove possediamo già un impianto di produzione motori e dal 2024 al 2026 ci aspettiamo di produrre più di 3.000 autobus a basse e zero emissioni", ha aggiunto Nucera osservando che "in caso di positivo riscontro da parte del mercato l’intenzione di proseguire con un tasso annuo di 1.000 unità"

"Sulle nuove linee di montaggio di Foggia - ha proseguito - fabbricheremo anche la più moderna generazione di autobus alimentati a batterie elettriche", ha proseguito ricordando che " le attività di ricerche sviluppo e produzione di queste batterie, insieme alla fabbricazione di motori a metano, biometano, diesel e biodiesel di ultima generazione saranno effettuate a Torino. Se ne occuperà Fpt Industrial -ha concluso Nucera - il brand del nostro gruppo che è leader globale nella progettazione produzione e vendita di motopropulsori".

L'accordo con Hyundai

Iveco Group con il marchio Iveco bus collaborerà con Htwo, per equipaggiare i suoi futuri autobus europei alimentati a idrogeno con sistemi di celle a combustibile leader a livello mondiale. Htwo è il marchio commerciale di Hyundai Motor Group per l'idrogeno, basato su un sistema di celle a combustibile. Iveco bus, spiega una nota, sta rapidamente prendendo la guida della mobilità del futuro e sta già partecipando a gare d’appalto europee per autobus alimentati con celle a combustibile, grazie alla tecnologia Htwo. Inoltre, il piano recentemente annunciato per riavviare la produzione di autobus in Italia fornirà un’ulteriore opportunità per la produzione di nuovi autobus alimentati dalle celle a combustibile a idrogeno di Htwo e questa iniziativa, continua la nota, mira a sfruttare l’eccezionale tecnologia e le competenze di entrambe le aziende nel rinnovamento del trasporto pubblico in Italia, così urgentemente necessario.

"Grazie alla collaborazione con un leader del settore come Htwo, forte degli oltre 20 anni di esperienza di Hyundai nella tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno, noi di Iveco Bus - ha osservato Nucera, presidente Bus Business Unit di Iveco Group - siamo in grado di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti per veicoli a zero emissioni alimentati da una tecnologia di propulsione all’avanguardia. Abbiamo già iniziato a partecipare a gare pubbliche per autobus alimentati a idrogeno e proseguiremo nei prossimi mesi, mentre continuiamo a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica del trasporto di massa in Europa".

Iveco ha terminato la joint venture in Russia

Iveco Group ha "trasferito la quota che aveva nella joint venture russa al suo partner". Così il ceo di Iveco Group, Gerrit Marx, rispondendo a una domanda durante i Beyond del gruppo precisando che "ha trasferito la propria quota ad Amt".

Nella prossima pagina: gli annunci di Giorgetti