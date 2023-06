Jimmy Choo lascia Safilo per Luxottica. In arrivo nel 2024 la nuova collezione

Jimmy Choo in partnership con EssilorLuxottica fino al 2028, in arrivo la nuova collezione

EssilorLuxottica e Jimmy Choo annunciano in una nota di aver firmato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale degli occhiali a marchio Jimmy Choo. L'accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con un'opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni.

La prima collezione sarà disponibile sul mercato a partire dal primo trimestre 2024. "L'accordo - sottolinea una nota - combina il forte senso del glamour e lo spirito giocosamente audace di Jimmy Choo con l’artigianalità, la capacità d’innovazione e le competenze di EssilorLuxottica". Le collezioni saranno sviluppate sotto la guida della direttrice creativa di Jimmy Choo, Sandra Choi.