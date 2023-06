Msc, ipotesi newco per prendersi Italo. Allianz pronta a buttarsi nell'affare

Aponte tratta con Gpi per prendersi il 50% di Italo. Nasce l'ipotesi di un "continuation fund"

Aponte studia l’offerta per prendersi Italo. Il gruppo Msc, leader delle crociere, punta all’acquisizione della compagnia ferroviaria e avvia le trattative con Global Infrastructure Partners (Gip). Sul tavolo, come scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbe la costituzione di un fondo partecipato al 50% dai due soggetti, ovvero Msc e Gip.

E il progetto di questo “continuation fund” avrebbe già attirato l’interesse dei colossi del settore assicurativo. L’operazione, infatti, avrebbe fatto venire l’acquolina in bocca a player dal calibro di Allianz, già azionista. E una volta definita la struttura finanziaria e le quote destinate ai soggetti, due grandi studi legali sarebbero già pronti a entrare in azione per gestire l’operazione miliardaria.