Barbie vs Burberry per il rebranding. Mattel: "Inaccettabile copiatura"

Scontro tra Burberry e Mattel, tremano il mondo della moda e dei giocattoli

Il mondo si prepara allo scontro tra Barbie e Burberry. Il marchio di moda di lusso inglese ha recentemente chiesto l’approvazione all’ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti della nuova etichetta “Brby”, per approdare come nuova signature sugli accessori e i capi del brand.

Ebbene, Mattel, la casa produttrice della bambola più famosa del mondo, si sarebbe infastidita per l’evidente similitudine tanto da presentare un avviso di opposizione presso il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) chiedendo che il logo non venga approvato in quanto danneggerebbe l’immagine del noto giocattolo con anche il rischio di creare confusione tra i consumatori.