Tesla, Musk volta le spalle alla Spagna. Il nuovo impianto europeo cerca casa

Elon Musk, addio Spagna: la nuova fabbrica Tesla cambia destinazione

Nelle ultime settimane Elon Musk ha fatto un “tour esplorativo” in Europa per incontrare i Capi di Stato per valutare dove costruire una nuova fabbrica europea di Tesla che faccia il paio con quella già in attività a Berlino.

Dopo tanto peregrinare, sembrava che il magnate americano avesse eletto la nuova base in Spagna e invece, qualcosa è andato “storto”. Come riportano El Periodic e altri media iberici locali infatti, la generalitat Valenciana, con cui il patron di Tesla e SpaceX aveva avviato il dialogo, avrebbe “spifferato” di essere in trattativa per l'affare.