John Elkann, la mossa: porta il fondo Lingotto a New York e prende...

John Elkann porta il fondo Lingotto a New York e strappa a BlackRock Pam Chan

L'ultima mossa di John Elkann? Porta Lingotto a New York, ossia la sua holding personale - patrimonio di 4,6 miliardi di dollari disponibile a fine 2023 - "che ha sede operativa a Torino, con un riferimento ben preciso alla storia della famiglia e di quella che era la Fiat". Lo spiega Torino Cronaca secondo cui "chi meglio di Pam Chan, ex responsabile globale delle direct private opportunities presso BlackRock, per guidare questa macchina? Chan, entrata a far parte del Lingotto come managing partner, si concentrerà sulle opportunità del mercato privato che non rientrano nei settori tradizionali come il private equity, il credito privato, le infrastrutture o il settore immobiliare"

"Vogliamo essere presenti in tutti i luoghi in cui il capitale privato potrebbe essere una soluzione reale e che non rientrano in una delle categorie definite per il settore", ha dichiarato la 38enne laureata ad Harvard.

"I potenziali investimenti potrebbero includere diritti musicali, assicurazioni, azioni strutturate e crediti strutturati, oltre a varie forme di asset reali - riporta Milano Finanza - Il fondo si concentrerà sulla conservazione del capitale e sulla protezione strutturata dai ribassi".