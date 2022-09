Kanye West taglia i ponti con Adidas e Gap: "Basta aziende tra me e pubblico"

Kanye West: "E' arrivato il momento di plasmare una nuova industria"

Kanye ‘Ye’ West dice addio definitivamente a Adidas e Gup, suoi partner storici. "Va bene. Ho fatto guadagnare le aziende. E le aziende hanno fatto guadagnare me, abbiamo creato prodotti che influenzeranno l’abbigliamento per sempre, come la round jacket, le foam runner, le ciabatte che hanno cambiato il settore calzaturiero. Ora è tempo che Ye plasmi una nuova industria. Niente più aziende che si frappongono tra me e il pubblico”, ha rilevato in un'intervista a Bloomberg.

La presa di posizione, spiega Pambianco, arriva a qualche giorno di distanza dalle accuse rivolte ai due brand, che, stando alle affermazioni dell’ex marito di Kim Kardashian, lo avrebbero estromesso da decisioni relative al lancio di nuovi prodotti in co-branding con Yeezy o addirittura ne avrebbero copiato i disegni originali, come nel caso della t-shirt firmata Yeezy Gap Engineered By Balenciaga.