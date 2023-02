Kering mette le ali nel 2022: vendite record e utile in crescita del 14%

Kering vola nel 2022, il fatturato è salito del 15% a 2,4, miliardi

Il colosso del lusso Kering schiva guerra in Ucraina, crisi pandemica ed economica. Il proprietario di Gucci e Yves Saint Laurent, archivia un anno roseo, nonostante le difficoltà del quarto trimestre, registrando un utile netto in crescita del 14% a 3,6 miliardi nel 2022 e vendite oltre i 20 miliardi.

"Tutti i nostri marchi hanno registrato vendite record e contribuito all'aumento dell'utile operativo. Ma queste performance non sono tutte all'altezza delle nostre ambizioni e del nostro potenziale", ha dichiarato l'amministratore delegato Francois-Henry Pinault. Nel 2022, il fatturato di Kering è salito del 15% a 20,4 miliardi, nonostante un calo delle vendite del 2% nel quarto trimestre, penalizzato dal marchio Gucci le cui vendite sono diminuite dell'11% nel trimestre.

Il direttore finanziario Jean-Marc Duplaix si è detto "molto fiducioso per Gucci nel 2023 e nel lungo periodo"; nel 2022, il fatturato Gucci è stato di 10,48 miliardi in rialzo del 8%. Yves Saint Laurent realizza "ancora una volta un anno eccezionale", con 3,3 miliardi di fatturato in crescita del 31%. Mentre le vendite di Bottega Veneta sono aumentate del 16% a 1,74 miliardi. Le vendite delle "altre case", incluso Balenciaga, crescono invece del 16% a 3,87 miliardi.