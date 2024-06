Kkr fa shopping di appartamenti: acquisito un portafoglio da 2,1 miliardi

Kkr investe 2,1 miliardi per l'acquisizione di 5.200 appartamenti

Kkr ha annunciato l'acquisizione di un portafoglio di 18 immobili multifamiliari da Quarterra Multifamily, un'importante società di sviluppo e gestione immobiliare. La transazione, del valore di circa 2,1 miliardi di dollari, comprende oltre 5.200 unità abitative situate prevalentemente in mercati costieri e della Sunbelt in forte crescita.

Le proprietà, una combinazione di edifici di media e alta altezza, sono situate in stati come California, Washington, Florida, Texas, Georgia, North Carolina, Colorado e New Jersey. Questi beni di classe A, di recente costruzione, si distinguono per la loro posizione strategica vicino ai centri urbani, la qualità della costruzione, i comfort moderni e l'efficienza nei sistemi di gestione di energia, acqua e rifiuti.

Justin Pattner, partner di KKR e responsabile del settore Real Estate Equity nelle Americhe, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, sottolineando il momento strategico dopo due anni di crisi nei mercati immobiliari commerciali. Ha evidenziato i vantaggi che KKR può sfruttare grazie alle sue dimensioni, alle relazioni e all'esperienza locale nell'acquisizione di beni di alta qualità.

Daniel Rudin, Managing Director di KKR, ha sottolineato la collaborazione con Quarterra e i solidi fondamentali del settore multifamiliare, evidenziando come il portafoglio sia allineato con le aree metropolitane in forte crescita, che si prevede subiranno un rallentamento della nuova offerta nei prossimi anni.

Per la gestione degli asset, KKR collaborerà con gli operatori multifamiliari Carter-Haston, MG Properties e Dalan Real Estate. L'investimento è stato effettuato attraverso conti di capitale consigliati da KKR. Tra i consulenti legali della transazione figurano Gibson Dunn & Crutcher LLP per KKR e Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP insieme a Jones Lang LaSalle per Quarterra.