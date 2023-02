L'avvocato Gamna querela Margherita Agnelli e Gigi Moncalvo

Querelati Margherita Agnelli e Gigi Moncalvo

Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato Gianni, e Gigi Moncalvo sono stati querelati dall'avvocato milanese Emanuele Gamna presso la procura di Firenze per alcuni contenuti del libro "Agnelli coltelli". Secondo quanto riporta Verità e Affari, Gamna, che aveva difeso Margherita Agnelli durante la successione dell'Avvocato, il legale avrebbe motivato la sua decisione asserendo che non intende "subire oltre le vessazioni che mi hanno procurato gravissimi e irreversibili danni nel tempo. Margherita Agnelli da me assistita al tempo della successione del padre – afferma – ha ottenuto la più grande parte del patrimonio all’epoca “visibile”, mantenendo il diritto di ricevere la metà di quanto fosse stato ritrovato in seguito e inoltre nel 2004 ha deciso in piena autonomia di cedere a sua madre la sua quota della società di controllo del Gruppo Fiat ritenendo la Fiat sull’orlo del fallimento".

Ma secondo Gamna nel libro di Gigi Moncalvo comparirebbero riferimenti "espliciti e infamanti" di "doppio in gioco" in favore della madre e del figlio primogenito, John Elkann. Margherita Agnelli avrebbe accusato i suoi tre figli e la madre Marella di aver "tramato" alle sue spalle con la complicità di Gamna. La figlia dell'Avvocato avrebbe ricevuto poco più di un miliardo e per questo starebbe cercando rivalsa. Per Gamna si tratta di "un'accusa grave. Non intendo subire oltre le vessazioni che mi hanno procurato gravissimi e irreversibili danni nel tempo, mi sono rivolto al giudice penale” ha concluso Gamna.