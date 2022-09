L'inflazione ti preoccupa? Ecco alcuni consigli per riuscire a proteggerti

Come difendersi dall'inflazione: i consigli utili per preservare il potere d'acquisto in un periodo di aumento costante dei prezzi

L'inflazione è un fenomeno economico caratterizzato da un aumento continuo e sostenuto del livello generale dei prezzi dei beni e dei servizi in un'economia nel corso del tempo. Quando l'inflazione è alta, ogni unità di valuta permette di acquistare meno beni e meno servizi di quanto non facesse prima. L'opposto dell'inflazione è la deflazione, una diminuzione continua e sostenuta dei prezzi. Si tratta dunque di una congiuntura economica difficile da vivere e da decifrare, un periodo che costringe le aziende e le famiglie a modificare le proprie abitudini di impresa e di vita. Ma quali sono le strategie per riuscire a preservare il proprio potere d'acquisto anche in un momento così delicato?

Proteggersi dall'inflazione: consigli utili

L'inflazione può essere complessa da gestire, soprattutto se non si è preparati alla sua improvvisa esplosione. Proviamo a scoprire alcune indicazioni utili per limitare i danni derivanti da questo innalzamento dei costi della vita. Si tratta di metodi che, per la gran parte, servono per per prevenire ogni conseguenza negativa, e che quindi andrebbero adottati prima dell’arrivo del periodo più duro dell’inflazione.

Un primo modo di sicura efficacia è assicurarsi di sottoscrivere un mutuo a tasso fisso. Questo ti aiuterà a mantenere le tue rate mensili stabili, anche quando il costo della vita aumenta.

Un’altra buona idea è contenere le spese e assicurarsi che le uscite familiari non siano superiori a quelle che ti puoi permettere in un determinato momento storico. Cerca di stare entro un budget limitato, e sii cosciente delle cose che compri. Infine, assicurati di risparmiare il più possibile, in modo da avere una riserva in caso di costante salita dei prezzi.

Questi sono solo alcuni semplici consigli da seguire soprattutto prima dell’arrivo dell’inflazione o nelle prime fasi del periodo più duro. Per evitare comunque brutte sorprese è importante restare informati sulle notizie più recenti, così da poter prendere le decisioni finanziarie più corrette con un discreto anticipo e con la giusta consapevolezza.

Difendersi investendo

Un altro metodo intelligente per cercare di proteggersi in un periodo di inflazione è cercare di valorizzare i propri risparmi, investendo con attenzione per cercare di ottenere un profitto superiore al valore dell'inflazione stessa. Per riuscirci gli esperti consigliano l’acquisizione di obbligazioni in fondi inflation-linked o l’utilizzo di strumenti di crowdfunding.

I fondi inflation-linked sono fondi elaborati per proteggere le persone dal caro-vita grazie al capitale e a cedole rivalutate in base all'andamento dei prezzi. Investire in obbligazioni collegate a questi fondi permette quindi di essere al sicuro anche quando i prezzi si alzano improvvisamente. Gli aumenti generano infatti una crescita diretta del capitale, con vantaggi per i singoli titoli. Si tratta però di obbligazioni a lunga scadenza e che possono dipendere dalle politiche monetarie delle banche centrali, e quindi non sono totalmente esenti da rischi.

L'equity crowdfunding è invece uno strumento che permette a un investitore, anche a fronte di un modesto investimento, di diventare socio di un'azienda non quotata in borsa. Chi sceglie di utilizzare questo tipo di strumenti ritiene di poter ottenere un profitto nel medio-lungo periodo. Tuttavia, anche questo tipo di investimenti non è esente da rischi. Anzi, essendo piuttosto volatile è consigliabile solo se si ha la possibilità di diversificare il proprio portafoglio azionario.

Come guadagnare in un'economia soggetta a inflazione

Quando l'inflazione è alta, può essere difficile mantenere lo stesso tenore di vita, ma fortunatamente ci sono anche modi per guadagnare di più rispetto al passato. Se gli investimenti che abbiamo visto fin qui servono più che altro per contenere le perdite, o evitarle del tutto, i veri guadagni possono derivare da investimenti di altro genere, come quelli in asset che probabilmente aumenteranno di valore nel corso dell'inflazione, come metalli preziosi, materie prime, e immobili.

Un altro modo per guadagnare soldi è avviare la propria attività. Le imprese che forniscono servizi o prodotti essenziali, infatti, probabilmente prospereranno in un'economia soggetta a forte inflazione.

Infine, puoi guadagnare semplicemente risparmiando sulle spese superflue. Investire migliaia di euro in una nuova automobile se la tua funziona ancora egregiamente potrebbe infatti non essere la soluzione migliore in un periodo di difficoltà.

Insomma, in un'economia che vive un aumento vertiginoso dei prezzi, è importante essere creativi e adattabili per poter sfruttare al meglio le opportunità. Seguendo questi suggerimenti, potresti riuscire a rendere meno spaventoso anche un periodo di congiuntura economica non favorevole. Qualora ne avessi bisogno, comunque, non esitare a chiedere aiuto a un consulente di fiducia.