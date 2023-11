L'intimo tira, per Sandro Veronesi dividendo da 20 milioni di euro

Calzedonia Holding: Sandro Veronesi stacca un dividendo da 20 milioni

L’intimo è un ottimo affare tanto che un ricco dividendo di 20 milioni di euro è stato incassato pochi giorni fa da Sandro Veronesi, proprietario del gruppo tessile Calzedonia e proprietario, fra l’altro, del marchio “Intimissimi” di cui testimonial è Jennifer Lopez.

S’è svolta infatti l’assemblea dei soci di Calzedonia Holding (Ch) che Veronesi controlla largamente attraverso la sua De La Costa srl, per approvare il bilancio 2022 che nella parte ordinaria s’è chiuso con un utile di oltre 15,9 milioni rispetto a quello di 10,1 milioni dell’esercizio precedente. Gli azionisti hanno deciso in prima battuta di destinare l’intero profitto a riserva e successivamente hanno attinto dalla riserva straordinaria la cedola di 20 milioni, pari a un dividendo unitario di 4 euro ad azione.

Fra le partecipazioni di Ch in altre imprese pari a 29,4 milioni figura una quota in Banco Bpm (27,2 milioni) parzialmente venduta nel corso del 2022 perché era di 49 milioni e una quota di 1,6 milioni nel fondo Blacksheep Euveca che investe nei settori big data e automazione, di interesse per il gruppo di Veronesi.

Il bilancio consolidato di Ch evidenzia, come già noto, un fatturato in forte crescita rispetto nel 2021 a 3,04 miliardi, con un aumento della quota di fatturato estero, che si assesta sul 58,5%, anche se l’0utile netto è diminuito anno su anno da 254,6 a 198,1 milioni. Sono cresciuti i punti vendita sia all'estero che in Italia, con 252 nuovi negozi, dei quali 196 all'estero.

Con i marchi del gruppo operano 5.328 punti vendita, di cui 3.484 all'estero e 1.844 in Italia. Gli investimenti commerciali ammontano a circa 280 milioni, sia sui canali retail ed e-commerce, che sul fronte logistico e produttivo. Nel 2022 il gruppo ha aperto all'estero negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Brasile, per un totale di 56 paesi.