L'Ue dà l'ok a Francia e Germania per aiuti di Stato nella decarbonizzazione

Dalla Commissione europea l'ok a Francia e Germania per gli aiuti alla decarbonizzazione di ArcerlorMittal e ThyssenKrupp

La Commissione europea ha approvato due misure tedesche per sostenere ThyssenKrupp Steel Europe nella decarbonizzazione dei suoi processi di produzione dell'acciaio e nell'accelerare l'adozione di idrogeno rinnovabile. Le misure - per un totale fino a quasi 2 miliardi di euro contribuiranno al raggiungimento della strategia dell'Ue sull'idrogeno, del Green Deal europeo e del piano industriale del Green Deal, contribuendo nel contempo a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi e a far avanzare rapidamente la transizione verde, in linea con il piano RepowerEu, spiega l'esecutivo europeo

Allo stesso modo la Commissione europea ha approvato una misura francese da 850 milioni di euro per sostenere ArcelorMittal France nella parziale decarbonizzazione dei suoi processi di produzione dell'acciaio. La misura - spiega l'esecutivo europeo - contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Ue per l'idrogeno, del Green deal europeo e del piano industriale del Green deal, contribuendo nel contempo a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi e a far avanzare rapidamente la transizione verde in linea con il piano RepowerEu.