La Borsa recupera nel finale e chiude a +1,05%

Borsa Milano chiude in netto recupero dopo cambio di rotta +1,05% *Borsa Milano chiude in netto recupero dopo cambio di rotta +1,05% Stamattina aveva continuato a calare Roma, 20 mag. (askanews) - La scorpacciata di short selling alla Borsa di Milano sembra aver placato la crisi di astinenza degli investitori, e così dopo i forti ribassi di ieri, proseguiti stamattina, nel pomeriggio il listino ha cambiato rotta e accelerato, chiudendo in netto recupero. A fine seduta l'indice Ftse-Mib segna un più 1,05%, in un quadro di rialzi di tutti i mercati Ue.



Chiusura in calo frazionale per lo spread BTp/Bund. Dopo la flessione di ieri lo spread ha consolidato la performance positiva tanto che a fine seduta il differenziale tra il decennale benchmark italiano (IT0005403396) il pari scadenza tedesco e' indicato a 213 punti dai 214 punti del finale della vigilia. In leggero calo anche il rendimento del BTp decennale banchmark che ha terminato all'1,67% dall'1,68% del riferimento della vigilia.