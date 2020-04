La Borsa scivola nel finale: -0,36%. Balzo dello spread a quota 220 punti

Piazza Affari chiude in calo una seduta con pochi spunti, con gli investitori che si interrogano sulle conseguenze economiche dell'epidemia di Coronavirus e sui tempi della ripresa. Nonostante l'apertura brillante di Wall Street a Milano il Ftse Mib chiude -0,36% a 17.558 punti, appesantito dai titoli bancari, che soffrono le trimestrali degli istituti di credito americani, e dalle previsioni sul pil del Fmi.Le vendite colpiscono tutto il comparto: pesante Unicredit (-4,53%), male anche l'altra big Intesa Sanpaolo (-2,69%); a muoversi in controtendenza sono i titoli con una forte componente di risparmio gestito, come Banca Generali, Fineco (+1,25%) e Mediolanum, che tengono tutte la parita'. In netto calo, invece, Azimut. Dopo una prima parte di giornata positiva vendite sui petroliferi, mentre sono sostanzialmente stabili le reti e miste le utilities. In calo gli industriali, sia nel comparto auto (Fca -0,25%) che negli altri settori (Leonardo -0,92%); solo Prymisan sale (+0,48%) in controtendenza. Il ritorno di indiscrezioni su un matrimonio con Sia spinge Nexi (+5,9%), tornata ormai ai valori di fine gennaio; ritocca invece i massimi storici verso l'alto Diasorin (+4,95%) in prima linea nei test contro il Coronavirus. Tonica Generali (+2,06%) dopo aver confermato, seppure in due tranche, la cedola.

BTp: spread chiude in netto rialzo a 220 p.b., rendimento schizza all'1,82% - Chiusura in netto rialzo per lo spread tra BTp e Bund alla ripresa sul mercato secondario dopo le decisioni dell'Eurogruppo sugli strumenti da mettere in campo per arginare la crisi dovuta al coronavirus. In chiusura il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 (IT0005403396) e il pari scadenza tedesco si e' portato a 220 punti, sui massimi di giornata e al top dal lancio del programma di acquisti pandemici della Bce, dai 197 punti del riferimento della vigilia. Schizza anche il rendimento del BTp decennale benchmark, salito all'1,82% dall'1,63% del precedente closing.