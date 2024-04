La brianzola Provasi esce dalla crisi, ricavi a 13 mln di euro: boom del 45%

Design, la brianzola Provasi fa il boom di ricavi nel 2023

Provasi esce dalla crisi. L’azienda di design con sede a Seregno ha registrato un fatturato di 13,1 milioni di euro nel 2023, in crescita del 45% rispetto all’anno precedente. Risultato, questo, oltre le aspettative, superiore anche a quello del 2018, l'anno precedente alla crisi aziendale. La performance rappresenta per Provasi l'efficacia della sua strategia aziendale, consentendo all'azienda di competere efficacemente nei principali mercati mondiali.

Come afferma il CEO Alessandro Massa: “La nostra ambizione è diventare i punti di riferimento primari per ogni progetto high-end di ispirazione classica nel settore residenziale che si presenti sul mercato”. Ma non è tutto. Alla fine del 2023 è stato aperto il nuovo showroom monomarca a Dubai, consentendo al brand di mobili di design di essere ancora più vicino e diretto nei confronti dei mercati del Medio Oriente, i cui primi risultati sono promettenti.

I segnali provenienti dai diversi mercati mondiali in cui opera l'azienda, soprattutto dall'India e dall'Estremo Oriente, indicano un crescente interesse per progetti di stile classico e neoclassico. Nel corso del 2024, Provasi intende stabilire le basi per incrementare la propria competitività anche nel segmento contract e hospitality, dove la domanda sta registrando un forte impulso a livello internazionale.