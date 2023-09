La crisi immobiliare non spaventa il real estate crowdfundind

Boom del real estate crowdfunding, raccolti oltre 45 mld

Nonostante la difficile situazione che affligge il settore immobiliare in Italia e globalmente, il real estate crowdfunding continua a registrare una crescita costante. Questa forma di investimento "alternativa" offre l'opportunità a una vasta gamma di investitori, dai piccoli risparmiatori agli esperti del settore, di partecipare al finanziamento di progetti immobiliari attraverso piattaforme online.

Secondo la recente edizione del Real Estate Crowdfunding Report, prodotto dalla School of Management del Politecnico di Milano e Walliance, la principale piattaforma di crowdfunding immobiliare in Italia, alla fine del 2022 il real estate crowdfunding a livello globale ha accumulato un totale di 45,2 miliardi di euro, rispetto ai 36 miliardi dell'anno precedente. Il 2022 ha quindi segnato un notevole aumento nella raccolta rispetto al temporaneo rallentamento dell’anno precedente.

Le piattaforme censite dalla ricerca, come riporta Repubblica, sono scese a 146, di cui 79 nell’Unione Europea, 24 negli Stati Uniti e 43 nel resto del mondo. Negli ultimi tre anni, ben 80 nuovi portali sono entrati nell’orbita della ricerca ma addirittura 79 ne sono usciti, sia perché alcuni hanno chiuso i battenti, ma anche perché altri hanno cambiato modello di business (spesso trasformandosi in portali riservati a investitori istituzionali o in piattaforme di distribuzione di fondi immobiliari).