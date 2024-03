La difesa Usa fa shopping nelle Marche, Honeywell lancia l'Opa su Civitanavi

Honeywell Aerospace Technologies, l'americana lancia l'Opa da 200 milioni sulla marchigiana Civitanavi Systems

Gli Stati Uniti fanno shopping nelle Marche. Honeywell Aerospace Technologies, colosso americano della difesa, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto sul 100% di Civitanavi Systems, società con sede in provincia di Fermo quotata sull’Euronext Growth Milan.

L’offerta è finalizzata al delisting del titolo e la società ha fissato un prezzo di 6,3 euro per azione, che esprime un valore del patrimonio netto di circa 200 milioni di euro per l’impresa italiana, assistita nell’operazione dall’advisor Rothschild. Ad affiancare, invece, Honeywell Aerospace Technologies è Unicredit.

Ovviamente, per tutelare l’interessa e la sicurezza nazionali, su tutta l’operazione incombe il golden power del governo, alla quale la società, secondo il prospetto informativo, è sottoposta.

Il premio del 27,1%

Il prezzo di acquisto, come scrive il Corriere, che sarà pagato alla chiusura dell'operazione, rappresenta un premio di circa il 27,1% rispetto al valore medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi nei 30 giorni precedenti la chiusura di ieri su Egm. Honeywell ha ottenuto l'impegno dell'azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66% delle azioni in circolazione, a portare le proprie azioni in adesione all'offerta pubblica di acquisto.

Boom in Borsa

A metà seduta, il titolo di Civitanavi Systems decolla guadagnando oltre il 13% in Borsa.