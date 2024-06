La Ferrari elettrica sfreccia sul mercato, ma costerà mezzo milione di euro

Ferrari scalda il motore elettrico: la supercar costerà 500 mila euro

La Ferrari scalda il motore: l’atteso arrivo sul mercato della supercar elettrica di Maranello sembra essere imminente, e ora si sa anche quanto costerà. Secondo una fonte citata da Reuters, il prezzo sarà di almeno 500mila euro con il Cavallino che sarebbe pronto ad aprire un nuovo impianto a Maranello per aumentare la produzione fino a un terzo.

La società ha annunciato che il primo modello elettrico verrà lanciato verso la fine dell’anno prossimo, ma non ha dato dettagli precisi di prezzo. Se si dovesse confermare il costo rivelato da Reuters, sarebbe l’ennesima richiesta di fiducia da parte di Ferrari al mercato. Il prezzo, che non include aggiunte e personalizzazioni che di solito fanno aumentare il costo di circa il 15-20%, è ben al di sopra del prezzo medio di vendita per una Ferrari di circa 350mila euro, extra inclusi, nel primo trimestre di quest’anno, e di molte vetture elettriche delle case concorrenti.

Ferrari ha sempre fatto intendere che la sua auto elettrica avrà caratteristiche di esclusività, tanto da aver stretto una collaborazione con il team creativo LoveFrom, di cui fa parte Jonathan Ive, storico designer Apple che per la prima volta si cimenterà nel disegnare un’automobile. Questa una collaborazione che promette di portare innovazioni significative nel design e nell’estetica del veicolo, garantendo un prodotto unico nel suo genere, in linea con la tradizione di eccellenza della casa di Maranello.