La Thailandia rilancia l’economia con un’idea tutta italiana

Correva l'anno 2012, esattamente il 29 aprile, quando il Gazzettino di Rovigo in prima pagina titolava: “10.000 euro alle famiglie italiane da spendere in un anno”, “Rilancio economico con carta di credito” a firma dell'Ing. Maurizio Romanato con il supporto dell'allora Direttore Dott. Luca Salvagno, che ringrazio.

Perché scrivo questo? L'idea mi era venuta nel 2011 e come tutti ricordiamo eravamo in piena bufera economico finanziaria ed il Governo Monti ha non ha trovato altro che stilare una ricetta fatta di sudore e lacrime che ha portato immediatamente ad appesantire la stagnazione economica.

La mia idea/proposta era quella di finanziare le famiglie per stimolare l'economia in recessione e quindi con questa iniezione di liquidità fare da volàno per entrare più velocemente nella “normalità” economico-finanziaria.

Ovviamente, nonostante avessi scritto: al Presidente della Repubblica (che mi ha risposto) a tutti i Parlamentari della XVII legislatura, al Parlamento Europeo della VIII legislatura, a tutti i partiti italiani, ai sindacati, alla Confindustria, alla Confcommercio e a tutte le associazioni di categoria dove ho trovato gli indirizzi, a tutti gli economisti italiani, a tutti i giornali compresi gli online, alle trasmissioni che si occupano di economia e finanza…





Il risultato è stato pari a zero. Allora ho deciso di scrivere un saggio (in italiano ed in inglese), autofinanziandolo, dal titolo: Oggi leggo quanto segue. La Thailandia regala ai poveri 280 dollari in baht digitali di Marcello Bussi Già quasi 24 milioni di cittadini hanno aderito al piano del governo per stimolare l’economia: serve un wallet sul telefonino.

La Thailandia regala ai poveri 280 dollari in baht digitali - MilanoFinanza News Thailandia: proposta una donazione di 10.000 BAHT in CBDC per ogni cittadino CBDC in Thailandia: donazioni da 10.000 BAHT per ogni cittadino (cryptonomist.ch). In Thailandia milioni di cittadini si sono iscritti a un programma governativo che promette di regalare l’equivalente di 260 dollari a persona In Thailandia milioni di cittadini si sono iscritti a un programma governativo che promette di regalare l'equivalente di 260 dollari a persona - Il Post

La motivazione? Stimolare l'economia (i consumi), l'incentivo è dedicato ad ogni cittadino di età superiore ai 16 anni e l'applicazione sarà scaricata sullo smartphone. I CBDC (Central Bank Digital Currency), ossia la valuta digitale emessa dalla Banca Centrale, dovranno essere spesi entro 6 mesi nei negozi convenzionati e, fortunatamente, sono stati messi anche dei paletti: non è possibile acquistare alcol, prodotti a base di tabacco ed elettronica e soprattutto niente acquisti online.

(Questo lo potete trovare anche più dettagliatamente nel mio saggio). Ora non so se le Autorità Thailandesi hanno letto il mio saggio quello che mi rende orgoglioso è la possibilità di vedere realizzata un'idea, decisamente innovativa, per incentivare i consumi e stimolare l'economia. Chiedo scusa, ma non era mia intenzione autoincensarmi, volevo soltanto sottolineare che ci sono voluti oltre 13 anni per vedere concretizzata un'idea e guarda caso da un Paese che ricco non è. Spero di riuscire a seguire anche tutti gli sviluppi futuri: Grazie per l'attenzione.