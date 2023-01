Lagarde gela Davos: "Inflazione alta, avanti con nuovi rialzi dei tassi"

Lagarde al Forum di Davos: "Potremmo assistere solo a una piccola contrazione nell'Eurozona"

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale europea, mette in guardia sul caro vita, smorzando gli entusiasmi della platea finanziaria. Nonostante "le notizie più positive arrivate nelle ultime settimane l'inflazione ha numeri ancora troppo alti: alla Bce valutiamo tutti gli elementi che la compongono ma da qualunque parte la si guardi resta troppo elevata. Restiamo determinati a riportarla al 2% in maniera ordinata, abbiamo già alzato i nostri tassi del 2,50 e rimarremo su questo percorso fino a quando a non sarà scesa", ha affermato Lagarde intervenendo a un dibattito al World Economic Forum di Davos, riconoscendo che "non vediamo un disancoraggio delle aspettative, ma non possiamo rischiare".

"Nelle ultime settimane sono arrivate notizie più positive" sul fronte dell'attività economica, notizie che portano "a spostare in avanti le prospettive di recessione nell'eurozona dal terzo-quarto trimestre dell'anno al quarto trimestre 2022 al primo trimestre 2023. E alcuni paesi non registreranno nessuna recessione" mentre si registra un "mercato del lavoro mai cosi' vivace, con un tasso di partecipazione molto alto, un dato omogeneo a tutti i paesi dell'area", ha rimarcato Lagarde.

Davos, Gentiloni: "Il Green Deal entro la primavera"

L'Europa deve rispondere all'Inflation Reduction Act statunitense "non con un via libera generalizzato agli aiuti di Stato, ma con una velocizzazione in settori circoscritti" che "deve essere accompagnata da fondi comuni", ha poi annunciato il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del Forum economico mondiale. Sui tempi di una proposta della Commissione europea sul Piano Industriale G reen, Gentiloni ha spiegato che "grosso modo stiamo parlando della primavera".