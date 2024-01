Lamborghini festeggia 60 anni sfondando il muro delle 10mila auto vendute

Il 2023 sarà un anno memorabile per Automobili Lamborghini, non solo per le celebrazioni del 60° anniversario e il lancio della Revuelto, la prima hypercar ibrida plug-in prodotta a Sant'Agata Bolognese. Quest'anno verrà ricordato soprattutto per le oltre 10.000 vetture consegnate in 12 mesi, un traguardo storico per l'azienda fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963.

Prima di esaminare nel dettaglio le 10.112 consegne per modello e divisione geografica, è utile ripercorrere la storia recente di questo costruttore emiliano per comprendere la sua evoluzione e gli sviluppi futuri. Nel 1998, Audi l'acquista dopo anni finanziariamente complessi a seguito dell'acquisizione da parte di un gruppo indonesiano nel 1994. Nel 2010, le consegne ammontano a 1.300 unità, nel 2017 salgono a 3.815 vetture, e nel 2018 si supera per la prima volta il tetto delle 5.000 consegne (precisamente 5.750) grazie al lancio di Urus. La nascita di questo SUV ad alte prestazioni, supportato da un investimento di oltre 700 milioni di euro, segna anche il raddoppio della sede al 100%, passando da 80 a 160 mila metri quadri.

Tornando al record raggiunto nel 2023, le consegne vedono la Urus al primo posto con 6.087 vetture, seguita dalle 3.962 Huracan, 51 Few-0ffe e le ultime 12 Aventador prodotte. Geograficamente, gli Stati Uniti rimangono il primo mercato con 3.000 consegne, seguiti da Germania (961), Cina (845), Regno Unito (801), Giappone (660), Medio Oriente (496), Corea del Sud (434), Italia (409), Canada (357), Australia (263), Francia e Monaco (255), Svizzera (211), Taiwan (131) e India (103).

Il CEO Stephan Winkelmann sottolinea: "Il 2023 è stato un anno davvero significativo per Automobili Lamborghini: oltre a celebrare il 60° anniversario della fondazione del brand, abbiamo compiuto passi significativi con il lancio della supersportiva ibrida, Revuelto, della concept car, Lanzador, e della vettura da corsa di categoria LMDh, SC63. Raggiungere le 10.000 vetture consegnate rappresenta un ulteriore tassello che rende memorabile l'anno appena trascorso e ci guida con orgoglio verso le nuove sfide del 2024".

Le sfide del prossimo anno vedranno Lamborghini impegnata in diversi settori, tra cui la partecipazione nei campionati FIA World Endurance Championship e nell'Imsa con la vettura SC63 sviluppata da Lamborghini Squadra Corse. Grande attenzione sarà anche dedicata all'elettrificazione e alla sostenibilità, come previsto dal piano "Direzione Cor Tauri", sostenuto da un investimento iniziale di 1,8 miliardi di euro e recentemente supportato da oltre 100 milioni con l'approvazione della Regione Emilia Romagna. Il piano mira a consolidare la filiera italiana e regionale dell'automotive e a supportare la transizione verso l'elettrificazione, come evidenziato dalla concept 100% elettrica Lanzador che anticipa le forme del quarto modello atteso nel 2028. L'ampliamento del sito produttivo con soluzioni ad elevata sostenibilità ambientale includerà i reparti di sviluppo della nuova gamma elettrica e il potenziamento di tre reparti produttivi. Tra le prossime novità, il debutto della Urus ibrida e a aprile, presso il circuito di Imola, la prima edizione di Lamborghini Arena che concluderà i festeggiamenti per i 60 anni.