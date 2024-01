Automobili Lamborghini e Tod’s presentano la prima collezione di calzature nata dalla partnership tra i due brand.

Visione e passione, con un impegno incessante per la ricerca tecnologica e l'innovazione, sono qualità fondamentali che uniscono le due realtà e che, in questa collaborazione, tracciano i nuovi confini dello stile italiano. La massima espressione del design e della tradizione manifatturiera italiana, la cura dei dettagli e la continua ricerca sono i valori fondanti di Automobili Lamborghini e di Tod’s che con questa collaborazione esportano l’eccellenza del saper fare italiano nel mondo.

Il progetto parte dal lancio di una collezione di calzature uomo e donna che si sviluppa su due modelli, l’iconico Tod’s Gommino e la sneaker, che si declinano in alcuni dei colori dei due brand.

Il Gommino è caratterizzato da una nuova linea che riprende la livrea delle supersportive Lamborghini e la lavorazione tubolare a bande aumenta il richiamo all’aerodinamicità, creando movimento ed eleganza. Sulle suole, i caratteristici gommini diventano macro, riprendendo il colore del tacco o della tomaia. Le pelli utilizzate provengono dalle migliori concerie del mondo e il processo di produzione richiede un elevato livello di artigianalità, dove il taglio della pelle e le impunture a vista sono eseguiti a mano.

Per l’evento di lancio della collezione è stato scelto Pitti Uomo a Firenze, un appuntamento immancabile per lo stile maschile. Protagonisti assoluti dell’installazione, la collezione, esposta in tutte le sue varianti, e due Lamborghini Revuelto[1], a sottolineare la sinergia e l’incontro dei due mondi. Alla Stazione Leopolda approda anche una parte dei laboratori artigianali di Tod’s, dove viene mostrata la maestria artigianale del cucire e dell’assemblare il Gommino.

La collezione rappresenta il primo passo di un progetto che prevede anche collezioni di pelletteria e di abbigliamento. Tod’s for Automobili Lamborghini sarà venduta dal 10 gennaio 2023 su:

www.automobililamborghini.tods.com