Lavoro, 700 mila posti in più entro il 2026. Grazie ai fondi del Recovery Plan

Lavoro, 700 mila posti in più entro il 2026. Grazie ai fondi del Recovery

Il governo Draghi è impegnato su due fronti principalmente, da una parte nel fronteggiare la pandemia da Coronavirus che resta un'emergenza in Italia a causa della variante delta, e dall'altra nella ripartenza del Paese in seguito alle restrizioni e ai lockdown dello scorso anno. Per questo saranno fondamentali i fondi dell'Ue e l'attuazione del Pnrr per la gestione e la spesa dei 209 mld in arrivo dall'Europa. Sesecondo le previsioni del Mef, - si legge sul Sole 24 Ore - i fondi del Pnrr avranno un effetto positivo sull’occupazione pari al 3,2%

Nel triennio 2024-2026 - prosegue il Sole - in base alle stime avremo 500mila tra donne e giovani in più al lavoro. In termini assoluti parliamo di circa 733mila unità. A trainare questa crescita sarà chi è oggi più penalizzato. L’incremento occupazionale delle donne sarà infatti di 380mila unità, mentre quello dei giovani di 81mila.