Lavoro boom in Italia, in due anni quasi un milione di nuovi posti

Lavoro, dati ok nel settore privato dopo il crollo nel periodo Covid

Nell'ultimo biennio è stato creato quasi un milione di nuovi posti di lavoro alle dipendenze nel settore privato non agricolo (al netto delle cessazioni). Lo si legge nel focus della nota congiunta sul mercato del lavoro realizzata da ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Anpal, in cui si sottolinea che "la ripresa ha riassorbito completamente la caduta causata dall'emergenza sanitaria". In particolare, come indicano i dati, nel 2021 le attivazioni nette sono state +602mila e nel 2022 +382mila (in totale +984mila).

Nei primi undici mesi dell'anno appena trascorso il numero di disoccupati e' diminuito di circa 120.000 unita', una riduzione significativa anche se meno pronunciata rispetto a quella del 2021. Il rallentamento del mercato del lavoro nella seconda meta' del 2022 si e' riflesso in un aumento del numero dei disoccupati. Lo rilevano nella nota congiunta 'Il mercato del lavoro: dati e analisi' ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Anpal.