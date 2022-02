Lavoro, giù il tasso di disoccupazione: Italia vola al 9%, come nel pre Covid

Il tasso di disoccupazione nell'area Ocse è diminuito sia tra le donne che tra gli uomini

Crolla il tasso di disoccupazione mensile nell'area Ocse: a dicembre il dato scende per l'ottavo mese consecutivo al 5,4%, in calo dal 5,5% di novembre, portandolo ad appena 0,1 punti percentuali sopra il tasso pre-pandemico registrato a febbraio 2020.

Anche il numero di lavoratori disoccupati in tutta l'area Ocse ha continuato a scendere di 0,7 milioni raggiungendo 36,1 milioni, ancora 0,5 milioni sopra il livello pre-pandemico. A dicembre, o nell'ultimo periodo disponibile, il tasso di disoccupazione è risultato sotto il livello pre-pandemico in Australia, Cile, Francia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e Turchia. In particolare, nel nostro Paese il tasso è sceso al 9% dal 9,1% di novembre.

Il tasso di disoccupazione nell'area Ocse è diminuito sia tra le donne che passa dal 5,7% di novembre al 5,6% che tra gli uomini anche qui in rialzo di un punto: dal 5,2% di novembre al 5,3%, sceso a un ritmo più veloce tra i giovani tra i 15 e i 24 anni: all'11,5%, dall'11,8% di novembre, rispetto ai lavoratori in prima età e più anziani dai 25 anni in su: al 4,6%, dal 4,7%.

Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione è anche diminuito per l'ottavo mese consecutivo a dicembre al 7,0%, dal 7,1% di novembre, scendendo di 0,3 punti percentuali o più in Austria al 4,9%, dal 5,2%, Grecia al 12,7%, dal 13,3%, Lituania al 5,6%, dal 6,0%, Portogallo al 5,9%, dal 6,3% e Spagna al 13,0%, dal 13,4%, ma in aumento di 0,4 punti percentuali in Finlandia al 7,2%, dal 6,8%. Durante lo stesso mese, il tasso di disoccupazione tra i giovani nella zona euro è sceso di 0,5 punti percentuali al 14,9%, dal 15,4%.



A dicembre, il tasso di disoccupazione è sceso di 0,3 punti percentuali o più in Australia: al 4,2%, dal 4,6% di novembre, Colombia al 12,6%, dal 13,0% e Stati Uniti al 3,9%, dal 4,2%. È diminuito di 0,1 punti percentuali in Canada al 6,0% e in Giappone (al 2,7%), ma è aumentato di 0,1 punti percentuali in Messico al 3,9% e di 0,7 punti percentuali in Corea al 3,8%. Dati più recenti mostrano che il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,5 punti percentuali in Canada al 6,5% nel gennaio 2022 e di 0,1 punti percentuali negli Stati Uniti al 4,0%.