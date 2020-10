Lavoro in Italia, gli under 35 con doppie radici saranno i leader del domani

Lavoro, gli under 35 con doppie radici: i leader del futuro

Secondo le stime della fondazione Ismu in Italia sono quasi tre milioni le persone, di età compresa tra zero e 35 anni, nate qui da almeno un genitore straniero o arrivate nel nostro Paese da minorenni. Sono persone che cambieranno il tessuto sociale, cultra e demografico italiano, in modo graduale, ma decisivo. Piano piano questi giovani stanno entrando nelle istituzioni, emergendo in molte posizioni di leadership. Ciò viene anche dimostrato nel lavoro svolto dall’associazione Nuove Radici, nata nel 2008, con un documentario presente nella sua rivista online Nrw (https://www.nuoveradici.world): "Dimostrarlo e parlarne oggi è fondamentale per il domani, per prevenire forme di discriminazione, xenofobia e razzismo. Le doppie radici e la doppia cultura, legata al background migratorio, li hanno aiutati a sviluppare le proprie capacità e a trasformarsi in leader per l’inclusione: la leadership si forma attraverso l’interazione di culture”.