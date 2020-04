Lca Studio Legale annuncia la nomina di due nuovi partner

LCA non si ferma: premia il merito e dà il benvenuto a nuove expertise

Nuovi traguardi per la compagine associativa di LCA Studio Legale. Lo Studio annuncia infatti la nomina a partner dell’avv. Nicola Maffioletti e l’ingresso dell’avv. Leonardo De Vecchi in qualità di partner.

Nicola Maffioletti, entrato in LCA da stageur prima ancora di conseguire la laurea e cresciuto in sintonia con lo Studio, è membro del dipartimento Corporate M&A e assiste clienti italiani e stranieri con focus su operazioni di M&A e tematiche di diritto societario, investimenti nazionali e internazionali, di natura industriale o finanziaria, nonché contrattualistica commerciale nazionale e internazionale. Ha maturato una rilevante esperienza sia nella gestione di operazioni straordinarie sia nell’assistenza day by day in svariati mercati, specializzandosi nei settori Healthcare, Hospital & Pharmaceutical, Sports, Automotive ed Energy. È inoltre membro dei team dedicati alle industry Sports e Life Science e allo sviluppo internazionale di LCA, con particolare focus sull’Asia.

Leonardo De Vecchi si occupa di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto farmaceu- tico e sanitario. Vanta una vasta esperienza in materia di consulenza, giudiziale e stragiudiziale, nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, oltre che nel campo della contrattualistica, pubblica e privata, e dell'energia, prestando assistenza a primarie società, gruppi di imprese, enti pubblici e società a partecipazione pubblica. Grazie alla sua expertise aprirà dunque in LCA il dipartimento dedicato al Diritto Amministrativo.

Si conferma dunque il deciso percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni da LCA, lungo due principali direttrici. Da un lato, l’attenzione alla crescita interna e alla valorizzazione di quelle risorse che hanno saputo dimostrare il proprio talento nelle sfide della professione e conquistare la fiducia di clienti e colleghi. Dall’altro, la volontà di arricchire ulteriormente la consulenza offerta al cliente, attraverso l’introduzione di nuove expertise in ambiti strategici e di nuove competenze che andranno ad affiancare e rafforzare quelle già presenti in Studio.