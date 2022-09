Lean management: cos'è e come può aiutare la nostra attività?

Lean Management: cos'è la gestione snella, come funziona e come può essere attuata all’interno della nostra azienda

Il lean management è un sistema di gestione aziendale che si concentra sulla riduzione degli sprechi e sul miglioramento continuo delle proprie attività. Si basa sui principi del lean thinking, una vera e propria filosofia aziendale, e del sistema produttivo Toyota, sviluppato dalla celebre casa automobilistica giapponese. Il suo obiettivo altro non è che la creazione di valore per il cliente interno ed esterno attraverso la corretta gestione dei processi aziendali e la riduzione di ogni tipo di spreco. Proprio per questo motivo, può essere adottato da qualunque tipo di azienda o di pubblica amministrazione. Ma in che modo è possibile attuarlo? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Cosa si intende per lean management

Il lean management, o gestione snella, come abbiamo anticipato può essere applicato a qualsiasi tipo di organizzazione, ma è spesso usato soprattutto nelle imprese manifatturiere e di servizi. Sviluppato nel XX secolo dalla Toyota, è un approccio sistematico volto all'identificazione e all'eliminazione degli sprechi al fine di migliorare l'efficienza e la redditività di un'azienda. L'obiettivo è creare un'organizzazione "snella", appunto, che può reagire velocemente ai cambiamenti del mercato e alle richieste dei clienti.

Il lean management si concentra in particolare sui seguenti principi:

un miglioramento continuo su tutti i livelli dell'organizzazione aziendale;

su tutti i livelli dell'organizzazione aziendale; definizione del valore del prodotto per il cliente finale;

del prodotto per il cliente finale; distinzione tra attività che aggiungono valore e attività che non ne aggiungono, per poter impiegare meglio le risorse;

tra attività che aggiungono valore e attività che non ne aggiungono, per poter impiegare meglio le risorse; analisi dei processi per poter individuare le criticità e poterle quindi risolverle;

per poter individuare le criticità e poterle quindi risolverle; standardizzazione dei processi attraverso l'apprendimento continuo.

I benefici del lean management: perché scegliere la gestione snella

Attraverso il miglioramento delle operazioni ottenuto con la riduzione degli sprechi e l'aumento dell'efficienza, le aziende che adottano il lean management si pongono lo scopo finale di aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, riducendo al contempo i costi di produzione, con conseguente riduzione del prezzo finale. Sono questi i principali vantaggi dell'adozione di questa strategia all'interno della propria azienda.

La vendita ad un prezzo più competitivo consente infatti di avere come risultato l'aumento della soddisfazione dei clienti e degli stessi impiegati, che vedranno il loro lavoro ben ripagato sia materialmente che moralmente.

Consigli per applicare i punti chiave del lean management

Nel lean management ci sono alcuni punti cardine che, se seguiti in maniera concreta, garantiscono risultati di successo. Il primo è quello che riguarda la lotta agli sprechi. Per metterlo in pratica dovresti fare un passo indietro e analizzare come stai attualmente eseguendo determinati compiti, al fine di poter vedere dove puoi effettivamente migliorare. Poniti queste domande: può un passaggio essere eliminato completamente? Può essere semplificato? Può essere eseguito più velocemente? Può essere eseguito con meno risorse? Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è sì, allora dovresti eliminare quel passaggio, semplificarlo o migliorarlo.

Il secondo cardine è quello che porta alla concentrazione totale sul cliente. Ciò significa che dovresti sempre chiederti che cosa voglia un cliente e come possiamo fornirgli ciò che vuole nel modo più efficiente possibile. Il cliente finale dovrebbe essere sempre al centro delle nostre preoccupazioni quando prendiamo decisioni riguardo alla semplice gestione della nostra attività.

Il terzo punto chiave del lean management riguarda il concetto di rispetto delle persone e dei ruoli. In cosa si traduce? In azioni concrete, come il cercare di incoraggiare e dare forza al proprio team, invitando ogni singolo lavoratore a svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile. O anche la concessione degli strumenti e della formazione di cui le persone che lavorano con noi hanno bisogno per essere davvero efficaci.

Se dimostriamo di avere a cuore il lavoro di ogni singolo collaboratore e di essere desiderosi di poterlo aiutare offrendogli il maggior supporto possibile, avremo sicuramente un team più propenso a mettere impegno per garantire il massimo della produzione e dell’efficienza. Se poi a tutto questo aggiungeremo la giusta dose di riconoscenza, raggiungere il successo non sarà più impossibile.