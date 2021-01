Leasys, annunciate tre nuove nomine all’interno del Gruppo

Leasys ha annunciato tre nuove nomine all’interno del Gruppo per Leasys Belgium, Leasys Rent e Leasys Rent España.

Marcella Merli è subentrata il primo gennaio a Pasquale Piccolino come Country Manager Leasys Belgium. Continuerà a mantenere anche la sua attuale carica di Country Manager FCA Bank Belgium. Riporterà direttamente ad Alberto Grippo, CEO di Leasys.

Paolo Manfreddi succede a Andrea Pertica come CEO di Leasys Rent e in aggiunta assume l’incarico di Head of Leasys New Mobility & Rent. Riporterà direttamente ad Alberto Grippo, CEO di Leasys. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Head of Sales & Marketing per FCA Bank Italia.

A Raul Garcìa è stato assegnato il ruolo di Country Manager per la nuova branch Leasys Rent España. Continuerà a mantenere anche la sua attuale carica di Country Manager di Leasys España. Riporterà direttamente ad Alberto Grippo.