Legge bilancio: bonus chef e meno tasse per gli autonomi: le ultime modifiche

Dalla Cig per gli autonomi fino a 800 euro agli incentivi per l'automotive, passando per lo stop Iva su vaccini e kit diagnostici anti-Covid, passando per il bonus chef. Sono queste alcune delle misure della manovra approvate in commissione Bilancio. E slitta a martedì l'approdo in Aula della manovra, in quanto si rende necessario spostare di un giorno in calendario i lavori per l'allungamento dei tempi di esame in commissione. Al termine la manovra passerà al Senato.

CIG AUTONOMI 800 EURO: Via libera all'indennità per autonomi e professionisti, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali. Lo prevede un emendamento della manovra approvato in commissione Bilancio. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; hanno un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed devono aver registrato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un calo del 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti. L'importo non può superare gli 800 euro mensili, né essere inferiore a 250 euro al mese.



BONUS 3.500 EURO PER AUTO EURO 6: Bonus auto di ulteriori 2.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti e previsti dai decreti Rilancio e Agosto, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione da acquistare nel periodo che va dal primo gennaio al 30 giugno 2021. In particolare per l'acquisto di auto euro 6 vengono stanziati 250 milioni di euro fino a giugno 2021. A fronte di rottamazione di una vecchia auto (almeno 10 anni) è previsto un incentivo di 3.500 euro, del quale 1.500 saranno finanziati dallo Stato e 2mila euro di sconto dal venditore. Vengono poi stanziati 120 milioni per l'acquisto di autovetture elettriche fino a fine dicembre. Fondo infine da 50 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali.



STOP IVA VACCINI E KIT ANTI-COVID: Stop Iva sui vaccini anti Covid e sui kit diagnostici. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio.



ASSUNZIONI PIANO VACCINI: Assunzione a tempo determinato dal primo gennaio per nove mesi di 3.000 medici e 12.000 infermieri nel quadro del piano vaccini anti Covid.



BONUS CHEF: Via libera al bonus per gli chef: un emendamento riformulato alla manovra approvato in commissione Bilancio propone, a sostegno del settore della ristorazione fortemente colpito dalla crisi del Covid prevede introdurre un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute - tra il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 - dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti per l'acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i corsi di aggiornamento. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 6mila euro, nel limite complessivo di 1 milione per il 2021, ed è utilizzabile solo in compensazione.



STOP IMU TURISMO: Stop al pagamento della prima rata dell'Imu 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo.



STOP CONTRIBUTI AUTONOMI: Via libera al Fondo da 1 miliardo di euro nel 2021 per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Per accedere al fondo il lavoratore deve aver percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito non superiore i 50mila euro e aver registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto allo scorso anno.



SUGAR TAX NEL 2022: Nuovo rinvio al primo gennaio 2022 per l'entrata in vigore della sugar tax.



TASSE DIMEZZATE IN ZONE ZES: Taglio delle tasse del 50% per chi apre una nuova attività nelle zone economiche speciali, le Zes, per i prossimi sette anni, a condizione che le imprse non delocalizzino per 10 anni e conservino i posti di lavoro.



AMIANTO: Via libera agli indennizzi, attraverso il Fondo amianto, per i lavoratori malati di mesotelioma non professionale a carico di Inail con un versamento di 10mila euro una tantum a lavoratore.



CONTRATTO ESPANSIONE IMPRESE: Approvato il nostro emendamento alla manovra che estende il contratto di espansione alle imprese sopra 250 dipendenti.



LOTTA USURA: Un milione di euro in più nel 2021 per il fondo anti-usura. RSA. Stanziamento da 40 milioni di euro per la sanificazione delle strutture e la fornitura di mascherine per le residenze sanitarie per disabili e i centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le Rsa.



INDENNITA' ANTI-COVID POLIZIA E VVF: libera alle risorse per le indennità delle forze di polizia, i vigili del fuoco e la polizia Penitenziari per il 2021 per i servizi aggiuntivi a causa del Covid.



CONGEDO PAPA': Sale da 7 a 10 giorni dal 2021 il congedo parentale obbligatorio per i papà.



MAMME AL LAVORO: Stanziamento pari a 50 milioni per agevolare il ritorno al lavoro delle neo mamme. Le risorse sono destinate al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.



CAREGIVER: Un altra proposta di modifica approvata porta a 30 milioni la dotazione del fondo istituito presso il Ministero del Lavoro destinato a interventi per i caregiver familiari.



TEST GRATIS CONTRO TUMORI: Test genomici rimborsati per il tumore al seno in stadio precoce. Lo prevede un emendamento di Italia Viva alla manovra approvato dalla commissione Bilancio alla Camera.



SCREENING NEONATALE: Via libera della commissione anche a risorse per 15 milioni di euro per tre anni in totale per lo screening neonatale, in particolare per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale.



ENDOMETRIOSI: Approvata anche la spesa pari ad un milione l'anno per tre anni per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza dell'endometriosi.



ISTITUTI TECNICI: Via libera a 20 milioni di euro per il potenziamento per progetti finalizzati alla valorizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e per migliorare l'occupabilità dei giovani diplomati.



AFFITTI STUDENTI: Stanziamento di 15 milioni di euro per sostenere il pagamento degli affitti degli studenti fuori sede.



FESTIVAL E JAZZ: Fondo da 3 milioni di euro per sostenere festival, cori, bande e musica jazz.