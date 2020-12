Leonardo: Business Hero nel Regno Unito per l'impegno durante l’emergenza Covi

Norman Bone, Leonardo UK: “Ci siamo adattati con rapidità ai drastici cambiamenti allo scopo di continuare a fornire la tecnologia e le capacità su cui le nostre Forze Armate hanno fatto affidamento nei propri ininterrotti sforzi durante la crisi"

L’organizzazione delle Camere di Commercio del Regno Unito (British Chambers of Commerce) ha assegnato a Leonardo il riconoscimento di Business Hero per l’eccezionale contributo assicurato durante l’emergenza da Covid-19.

D’intesa con le Camere di Commercio locali, la British Chambers of Commerce ha scelto di attribuire un riconoscimento alle aziende del Regno Unito la cui risposta alla pandemia si è rivelata superiore alle aspettative. A Leonardo, che nel Regno Unito si avvale di oltre 7.500 dipendenti presso i siti di Edimburgo, Basildon, Luton, Southampton e Yeovil, è stata attribuita la qualifica di Business Hero per i continui sforzi volti ad assicurare capacità essenziali ai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al supporto garantito alle operazioni di trasporto elicotteristico di personale e materiali in tutto il Paese per fronteggiare la pandemia. Anche i dipendenti dell’azienda hanno ricevuto un encomio per aver realizzato, nel tempo disponibile al di fuori degli orari di lavoro, migliaia di dispositivi di protezione individuale destinati al National Health Service.

“In questa fase straordinaria i nostri dipendenti hanno ripetutamente rafforzato il proprio impegno dinanzi alle sfide”, ha sottolineato Norman Bone, Presidente e Direttore Generale di Leonardo UK. “Ci siamo adattati con rapidità ai drastici cambiamenti allo scopo di continuare a fornire la tecnologia e le capacità su cui le nostre Forze Armate hanno fatto affidamento nei propri ininterrotti sforzi durante la crisi. Sono profondamente orgoglioso della dedizione e dell’impegno dimostrato dalle nostre persone: non solo per i nostri clienti, ma anche per le comunità in cui vivono e lavorano in tutto il Paese”.