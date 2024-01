Leonardo, il fondo Capital Group si compra il 3%: gli scenari

Il fondo di investimento americano Capital Group Companies ha acquisito una partecipazione in Leonardo, superando il 3% di quota, secondo quanto riportato dal quotidiano "Sole 24 Ore". L'investitore statunitense mostra interesse nella società italiana specializzata in aerospazio, difesa e sicurezza, soprattutto dopo l'incremento significativo del valore delle azioni di Leonardo in Borsa. Questo interesse cresce ulteriormente a seguito delle recenti iniziative di Leonardo in Europa, compresa la partnership con l'azienda tedesca Knds, e in vista della presentazione del nuovo piano industriale da parte dell'amministratore delegato Roberto Cingolani il 24 febbraio durante la riunione del consiglio.

La società è al centro dell'attenzione anche per il contratto di oltre tre miliardi di dollari siglato dalla sua controllata statunitense, Leonardo Drs, con la Marina degli Stati Uniti. Questo contratto riguarda la fornitura di sistemi integrati di propulsione elettrica per i sottomarini classe Columbia. Nella sessione di contrattazioni di ieri, Leonardo ha chiuso a Piazza Affari mantenendo una stabilità a 17,05 euro per azione (-0,26%), mentre l'indice Ftse-Mib ha registrato una perdita dello 0,79%. Il valore delle azioni di Leonardo è più che raddoppiato nell'arco di un anno, segnando un aumento di circa il 17%, con una notevole crescita nella prima metà di gennaio, attestandosi intorno al +14%.